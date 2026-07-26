Cod galben de ploi torențiale și vijelii în jumătatea de vest a țării. Rafalele pot depăși 80 km/h

Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică pentru jumătatea de vest a țării. Atenționarea este valabilă luni, între orele 12:00 și 22:00.
Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică pentru jumătatea de vest a țării. Atenționarea este valabilă luni, între orele 12:00 și 22:00.
În acest interval sunt așteptate ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, dar și în vestul și nord-vestul Olteniei și nord-vestul Moldovei.
Rafale de peste 80 km/h și grindină
Potrivit ANM, vor fi perioade cu averse torențiale însemnate cantitativ, iar vântul va avea viteze la rafală de 50-70 km/h. Izolat, rafalele pot depăși 80 km/h. Furtunile vor fi însoțite de descărcări electrice și, pe alocuri, de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 3 centimetri. În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metrul pătrat. Izolat, se pot înregistra peste 30-40 de litri pe metrul pătrat.
Manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea pe arii restrânse și în restul țării, chiar dacă aceste zone nu se află sub avertizarea cod galben. În primele ore ale intervalului, intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de aproximativ 45-50 km/h, sunt prognozate și în estul Moldovei.
Vânt puternic la munte, în noaptea de luni spre marți
De luni, de la ora 22:00, până marți, la ora 10:00, vântul se va intensifica în Carpații Meridionali și de Curbură, precum și local în Munții Apuseni. În aceste zone, rafalele vor atinge 70-80 km/h, iar la altitudini mari pot depăși 90-100 km/h.