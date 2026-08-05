Cod roșu de caniculă. Restricții de circulație pentru vehiculele de mare tonaj în mai multe județe

Din cauza temperaturilor extreme și a disconfortului termic foarte ridicat, autoritățile au impus reguli stricte de trafic pentru ziua de miercuri, 5 august. Măsura are rolul de a proteja infrastructura rutieră și de a preveni incidentele în trafic pe fondul căldurii excesive.
Județele vizate și orarul restricțiilor
Circulația tuturor vehiculelor cu o masă mai mare de 7,5 tone este interzisă miercuri, între orele 12:00 și 20:00. Aceste restricții se aplică pe toate drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile care tranzitează județele aflate sub avertizare de Cod Roșu de caniculă, respectiv Arad, Bihor, Caraș-Severin, Maramureș, Satu Mare, Sălaj și Timiș.
Categoriile exceptate de la interdicție
Pentru a nu bloca aprovizionarea și serviciile esențiale, măsura nu se aplică anumitor categorii de transport. Printre excepții se numără transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile de origine animală sau vegetală, precum și vehiculele care intervin în situații de urgență. De asemenea, pot circula liber transporturile funerare, poștale, cele cu echipamente de prim ajutor, dar și mașinile care transportă carburanți, mărfuri ținute la temperatură controlată sau autoutilitarele care tractează vehicule avariate. Pe lista excepțiilor mai sunt incluse utilajele folosite pentru salubrizare, mașinile care duc apă și alimente în zone calamitate, transporturile militare implicate în exerciții multinaționale și vehiculele aferente Sistemului Garanție-Returnare.
În ceea ce privește sectorul alimentar, restricțiile nu afectează distribuția de apă îmbuteliată, apă minerală, sucuri și alte băuturi răcoritoare, alcoolice sau nealcoolice. De asemenea, sunt permise transporturile de produse agricole, pâine, produse proaspete sau conservate de patiserie și cofetărie, pișcoturi și biscuiți. Șoferii pot transporta în continuare zahăr, cacao, ciocolată, dulciuri, paste făinoase, cafea, ceai, condimente, produse nutritive speciale, precum și alte alimente uscate.
Recomandări vitale pentru toți șoferii
Căldura extremă nu afectează doar starea drumurilor, ci și capacitatea de reacție a conducătorilor auto. Astfel, șoferii sunt sfătuiți să verifice prognoza meteo și restricțiile de trafic înainte de a pleca la drum. O atenție deosebită trebuie acordată stării tehnice a mașinii, fiind necesar controlul presiunii anvelopelor, al instalației de aer condiționat și al nivelului lichidului de răcire. Deplasările ar trebui evitate în orele de vârf ale caniculei, fiind preferabile călătoriile planificate dimineața devreme sau seara, când temperaturile sunt mai scăzute.
Pe distanțe lungi, sunt recomandate opriri dese pentru odihnă și hidratare. Temperaturile ridicate pot declanșa stări de somnolență, amețeală, dureri de cap și probleme de concentrare, factori care reduc atenția la volan și cresc semnificativ riscul de accidente. Din acest motiv, toți participanții la trafic trebuie să dea dovadă de calm, să evite manevrele periculoase și comportamentul agresiv la volan.