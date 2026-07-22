Actualitate· 1 min citire

Cod ROȘU de vreme severă în județul Tulcea. La noapte se dezlănțuie potopul

Cod ROȘU de vreme severă în județul Tulcea. La noapte se dezlănțuie potopul

Cod ROȘU de vreme severă în județul Tulcea. La noapte se dezlănțuie potopul

Scris de Madalina Mihai Publicat: 22 iul. 2026, 19:21

Autoritățile fac apel la prudență și recomandă evitarea deplasărilor

Județul Tulcea intră, în această seară, sub un Cod Roșu de instabilitate atmosferică, cu fenomene severe așteptate până mâine dimineață. Meteorologii anunță ploi torențiale, vijelii puternice și descărcări electrice, cu risc crescut de producere a unor situații periculoase.

Autoritățile fac apel la prudență și recomandă evitarea deplasărilor care nu sunt absolut necesare. Oamenii sunt sfătuiți să nu se adăpostească sub copaci, stâlpi sau panouri publicitare, să își securizeze obiectele care pot fi luate de vânt și să urmărească permanent avertizările oficiale.

Totodată, populația este îndemnată să evite apropierea de cabluri electrice căzute, să nu traverseze cursuri de apă și să apeleze numărul unic de urgență 112 dacă situația o impune. Fiți responsabili și informați-vă doar din surse oficiale.

n același timp, mai multe județe din estul și sud-estul țării – Galați, Brăila, Constanța, precum și estul județelor Ialomița și Călărași – se află sub Cod Portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată. Sunt prognozate ploi abundente, vijelii și rafale puternice de vânt, cu acumulări semnificative de apă într-un timp scurt.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cubcod rosuinundatiisigur ros

Urmărește știrile Tabu și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe