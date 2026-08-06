Coiful de la Coțofenești intră în restaurare. Când încep lucrările

Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a avizat începerea procesului de restaurare a Coifului de la Coțofenești, recuperat după furtul de la Muzeul Drents din Țările de Jos. Muzeul Național de Istorie a României anunță că intervențiile vor fi realizate etapizat, pe baza unei strategii elaborate în urma unor analize fizico-chimice complexe.
Coiful de la Coțofenești, una dintre cele mai valoroase piese ale patrimoniului național, va intra în proces de restaurare, după ce Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a emis aviz favorabil pentru începerea intervențiilor.
Potrivit Muzeului Național de Istorie a României (MNIR), documentația de specialitate a fost analizată și aprobată, iar în perioada următoare va începe prima etapă a restaurării propriu-zise. Strategia de conservare-restaurare a fost elaborată de o echipă interdisciplinară formată din muzeografi, restauratori specializați în obiecte arheologice din metal și cercetători în domeniul investigațiilor fizico-chimice.
Înaintea intervențiilor, specialiștii au realizat o documentare imagistică detaliată pentru a înregistra starea de conservare a coifului și pentru a crea o bază de referință necesară procesului de restaurare. Ulterior, piesa a fost supusă unui set amplu de analize fizico-chimice non-invazive, printre care microscopie optică și digitală, spectroscopie de fluorescență de raze X (XRF), microscopie electronică de baleiaj (SEM), spectrometrie EDX, spectrometrie PIXE și analize metalografice.
Investigațiile au fost realizate în colaborare cu cercetători ai Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” și cu experți ai Agenției Patrimoniului Național din Regatul Țărilor de Jos. Potrivit MNIR, strategia de restaurare respectă principiile intervenției minime, compatibilității materialelor, reversibilității și documentării complete.
Muzeul Național de Istorie a României a anunțat că a creat o pagină dedicată restaurării Coifului de la Coțofenești, care va fi actualizată periodic pe măsură ce lucrările avansează în laboratorul instituției.
Coiful a fost recuperat la peste un an după furtul din Olanda
Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice au fost furate în 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Assen, cu puțin timp înainte de încheierea unei expoziții dedicate civilizației dacice. Hoții au folosit explozibili pentru a pătrunde în muzeu și au sustras obiectele de patrimoniu după ce au spart vitrinele. La mai bine de un an de la jaf, autoritățile olandeze au recuperat coiful și două dintre brățările dacice, care au fost returnate României. A treia brățară este în continuare de negăsit.
La începutul lunii iunie, cei trei bărbați implicați în furt au fost condamnați la aproape patru ani de închisoare. La revenirea în țară, managerul Muzeului Național de Istorie a României a precizat că piesa prezintă un obrăzar desprins pe o veche zonă restaurată și deformări ușoare, însă acestea nu complică procesul de restaurare, care va fi realizat inclusiv în colaborare cu specialiști din Țările de Jos.