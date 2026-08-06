Coiful de la Coțofenești intră în restaurare. Când încep lucrările

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Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a avizat începerea procesului de restaurare a Coifului de la Coțofenești, recuperat după furtul de la Muzeul Drents din Țările de Jos. Muzeul Național de Istorie a României anunță că intervențiile vor fi realizate etapizat, pe baza unei strategii elaborate în urma unor analize fizico-chimice complexe.