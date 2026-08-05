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Comisia Europeană susține că România nu are probleme cu energia, în timp ce țara importă masiv de la patru vecini
Comisia Europeană susține că România nu are probleme cu energia, în timp ce țara importă masiv de la patru vecini
Oficialii de la Bruxelles susțin că monitorizează atent situația
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