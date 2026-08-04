Constanța reduce iluminatul public și schimbă programul de încărcare a autobuzelor electrice

Primăria Constanța a anunțat luni o serie de măsuri temporare pentru reducerea consumului de energie electrică și diminuarea presiunii asupra sistemului energetic național, după instituirea stării de alertă energetică pentru luna august.
Astfel, intensitatea iluminatului public va fi redusă la 50% pe bulevardele și străzile unde sistemele au fost reabilitate. Pe arterele care nu au beneficiat încă de modernizarea iluminatului public, vor funcționa două dintre cele trei faze existente, potrivit unui comunicat al administrației locale.
Iluminatul public, redus la 50% pe străzile modernizate
De asemenea, autobuzele electrice din flota CT BUS vor fi încărcate după ora 23:00, pentru a evita consumul suplimentar în intervalele de vârf.
Reprezentanții Primăriei Constanța susțin că măsurile au caracter preventiv și temporar și au fost stabilite astfel încât să fie păstrate siguranța în spațiul public, mobilitatea urbană și continuitatea serviciilor pentru locuitori.
Autobuzele electrice CT BUS vor fi încărcate după ora 23:00
„Municipiul Constanța se alătură celorlalte orașe și instituții publice care contribuie, prin măsuri concrete de eficientizare, la reducerea presiunii asupra sistemului energetic național”, au transmis autoritățile locale, care le cer constănțenilor să consume responsabil energia electrică, mai ales în perioadele cu cerere ridicată.
Starea de alertă energetică a fost anunțată vineri de premierul interimar Ilie Bolojan, care este și ministru interimar al Energiei. Acesta a explicat că decizia a fost luată pe fondul scăderii producției de electricitate, provocată de secetă și de debitele reduse ale râurilor, în special ale Dunării.