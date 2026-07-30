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Constructorul noului stadion din Timișoara, amendat cu 50.000 de lei pentru peste 700 de tone de deșeuri
Constructorul noului stadion din Timișoara, amendat cu 50.000 de lei pentru peste 700 de tone de deșeuri
Constructorul fusese avertizat anterior
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