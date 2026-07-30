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Continuă greva în Sănătate. 500 de spitale asigură doar urgențele
Continuă greva în Sănătate. 500 de spitale asigură doar urgențele
Este scandal și pe tema posturilor deblocate de Executiv
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