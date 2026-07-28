Controale în benzinăriile din România. Ce nereguli au găsit inspectorii ANSVSA și ce amenzi au fost aplicate
Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au desfășurat un control amplu în benzinării din întreaga țară, vizând unitățile care prepară și comercializează produse alimentare. În urma verificărilor, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 134.800 de lei și a fost suspendată activitatea unui operator economic.
Potrivit ANSVSA, acțiunea de control a vizat 217 puncte de lucru. În urma neregulilor constatate, inspectorii au aplicat 19 sancțiuni contravenționale, au emis 18 avertismente și au dispus retragerea de la comercializare a 12 kilograme de produse de patiserie, evaluate la aproximativ 300 de lei, acestea urmând să fie neutralizate.
Ce au urmărit inspectorii
Verificările au avut în vedere respectarea normelor privind prepararea și comercializarea alimentelor destinate consumatorilor, dar și modul în care sunt colectate și depozitate subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, precum și deșeurile rezultate din activitatea unităților.
Reprezentanții ANSVSA au subliniat că toate spațiile în care se prepară și se vând alimente trebuie să respecte aceleași reguli de igienă și siguranță alimentară, indiferent dacă funcționează într-o benzinărie sau într-un restaurant.
„Un raft de patiserie dintr-o benzinărie răspunde în fața acelorași reguli ca bucătăria unui restaurant. Nu există categorie de unitate cu regim mai indulgent. Apa caldă, vestiarul sau trasabilitatea produselor nu sunt simple formalități, ci condiții esențiale pentru siguranța consumatorilor”, a transmis președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.
Autoritatea precizează că astfel de controale vor continua și în perioada următoare pentru a verifica respectarea normelor de siguranță alimentară și pentru a proteja consumatorii.