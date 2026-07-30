Actualitate· 1 min citire

COVID-19 revine în forță în China. Aproape 79.000 de infectări într-o lună, iar coronavirusul a depășit gripa

COVID-19 revine în forță în China. Aproape 79.000 de infectări într-o lună, iar coronavirusul a depășit gripa

COVID-19 revine în forță în China. Aproape 79.000 de infectări într-o lună, iar coronavirusul a depășit gripa

Scris de Madalina Mihai Publicat: 30 iul. 2026, 08:51

Majoritatea pacienților au avut forme ușoare

La patru ani de la încheierea pandemiei de coronavirus, China a început să raporteze brusc un număr uriaș de infectări cu virusul periculos.

Potrivit medicilor, aproape 79.000 de persoane s-au infectat cu COVID-19 în ultima lună. Dintre acestea, 130 au dezvoltat forme grave ale bolii, iar o persoană a murit, conform Realitatea PLUS.

Astfel, coronavirusul a depășit gripa și a devenit, pentru prima dată în acest an, principalul virus respirator.

Cu toate acestea, majoritatea pacienților au avut forme ușoare, iar autoritățile spun că numărul infectărilor este mult sub nivelul înregistrat anul trecut.

Totodată, medicii recomandă deja populației să ia măsuri de siguranță, precum purtarea măștii de protecție în locuri publice.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cubsigur ros

Urmărește știrile Tabu și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe