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Cristian Diaconescu: „Avem nevoie de un sistem anti-dronă funcțional!”
Cristian Diaconescu: „Avem nevoie de un sistem anti-dronă funcțional!”
Cristian Diaconescu a explicat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS faptul că drona care a fost doborâtă la Buzău ar fi putut avea capabilități de transmitere a datelor la distanță. Mai mult fostul ministru de Externe susține că România are nevoie de un sistem anti-dronă funcțional pentru a descuraja astfel de atacuri.
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