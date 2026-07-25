Cristian Diaconescu: „Avem nevoie de un sistem anti-dronă funcțional!”

Scris de Madalina Mihai Publicat: 25 iul. 2026, 08:05

Cristian Diaconescu a explicat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS faptul că drona care a fost doborâtă la Buzău ar fi putut avea capabilități de transmitere a datelor la distanță. Mai mult fostul ministru de Externe susține că România are nevoie de un sistem anti-dronă funcțional pentru a descuraja astfel de atacuri.

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