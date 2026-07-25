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Cristian Diaconescu: „Avem nevoie de un sistem anti-dronă funcțional!”

Cristian Diaconescu: „Avem nevoie de un sistem anti-dronă funcțional!”

Cristian Diaconescu: „Avem nevoie de un sistem anti-dronă funcțional!”

Scris de Madalina Mihai Publicat: 25 iul. 2026, 08:05

Cristian Diaconescu a explicat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS faptul că drona care a fost doborâtă la Buzău ar fi putut avea capabilități de transmitere a datelor la distanță. Mai mult fostul ministru de Externe susține că România are nevoie de un sistem anti-dronă funcțional pentru a descuraja astfel de atacuri.

Cristian Diaconescu a explicat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS faptul că drona care a fost doborâtă la Buzău ar fi putut avea capabilități de transmitere a datelor la distanță. Mai mult fostul ministru de Externe susține că România are nevoie de un sistem anti-dronă funcțional pentru a descuraja astfel de atacuri.

Cristian Diaconescu: „Drona ar fi putut transmite de la distanță!”

„Se analizează, cum s-a întâmplat de altfel și până acum, reacțiile și interne și internaționale.

Atât din punct de vedere militar, deci de apărare, dar și din punct de vedere politic, strategic, în legătură cu ceea ce se întâmplă după ce această dronă este doborâtă.

Dacă a avut capabilități de transmitere a unor date la distanță, în mod sigur a făcut acest lucru.

O rațiune de tip agresiv. Este clar că trebuie să fie existat. Nu cred că se pune problema atacării României.

Dar cred că se pune problema atacării României pe alte paliere și în ideea unui dosar cu termen lung. Știm că trebuie să ne creștem capabilitățile pe anumite direcții de reacție...În așa fel încât să descurajăm, e foarte important acest lucru, dar evident să ne și apărăm.”, a declarat Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe.

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