Cristian Diaconescu, avertisment după incursiunile dronelor: „România trebuie să escaladeze privind atitudinea, mesajul și reacțiile celorlalți”

Scris de Madalina Mihai Publicat: 25 iul. 2026, 20:31

Cristian Diaconescu a avertizat la Realitatea PLUS că incursiunile dronelor în spațiul aerian românesc urmăresc testarea capacității de reacție a NATO și cere un răspuns politic și diplomatic mai ferm al Bucureștiului. Fostul ministru consideră că apărarea vieții cetățenilor și integritatea spațiului euroatlantic trebuie să devină priorități absolute, în contextul atacurilor din proximitatea graniței.

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