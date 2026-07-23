Cristina Butură (deputat AUR): „Guvernul deblochează 22 de posturi, dar ignoră cele peste 7.000 de locuri necesare pentru a fi deblocate din sănătate”

Deputatul AUR Cristina Butură critică modul în care Guvernul gestionează sistemul sanitar
Deputatul AUR Cristina Butură critică modul în care Guvernul gestionează sistemul sanitar, arătând că deblocarea posturilor de la Spitalul „Marie Curie” rezolvă doar punctual o problemă, în timp ce mii de posturi rămân blocate în întreaga țară. Totodată, aceasta avertizează că noua lege a salarizării trebuie să ofere garanții că personalul medical nu va fi afectat și că sănătatea trebuie tratată ca o prioritate, nu doar în momente de criză.
„Faptul că Guvernul a găsit o soluție pentru deblocarea a 22 de posturi la Spitalul „Marie Curie” este binevenit pentru pacienți și pentru personalul medical. Însă adevărata întrebare este alta: de ce trebuie să ajungă un caz pe prima pagină a presei pentru ca Executivul să reacționeze?
În toată țara sunt peste 7.000 de posturi blocate în sistemul sanitar. Lipsesc asistente, infirmieri, brancardieri și medici, iar spitalele funcționează de ani de zile cu personal insuficient. Despre aceste cazuri nu vorbește nimeni până când nu apare o criză care nu mai poate fi ignorată.
În loc să rezolve problema structural, Guvernul preferă măsuri punctuale, luate sub presiunea opiniei publice. Iar în paralel discută despre o lege a salarizării care riscă să afecteze tocmai domeniile în care România are cel mai mare deficit de personal.
Nu poți pretinde că reformezi sănătatea cât timp ții blocate mii de posturi și, în același timp, promovezi o lege a salarizării contestată de reprezentanții personalului medical. Înainte de orice reformă salarială, Guvernul trebuie să asigure că niciun medic, asistent sau infirmier nu pierde venituri și că spitalele primesc oamenii de care au nevoie pentru a funcționa.
Sănătatea nu trebuie tratată ca o temă de campanie electorală. Dacă există bani pentru aparatul birocratic și pentru risipa din administrație, atunci trebuie să existe bani și pentru oamenii care salvează vieți.
România are nevoie de deblocarea tuturor posturilor esențiale din sănătate, nu doar a celor care ajung subiect de știri. Guvernul trebuie să renunțe la improvizații și să prezinte un plan clar pentru ocuparea celor peste 7.000 de posturi vacante și pentru protejarea veniturilor personalului medical”, a declarat deputatul AUR, Cristina Butură.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026