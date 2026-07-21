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Cristoiu, scenariu halucinant: „Guvernul Bolojan rămâne la Palatul Victoria până în 2028”
Cristoiu, scenariu halucinant: „Guvernul Bolojan rămâne la Palatul Victoria până în 2028”
Analistul Realitatea PLUS este de părere că Guvernul condus de premierul demis, Ilie Bolojan va rămâne la putere mulți ani
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