Criza economică se adâncește: Peste 3.850 de firme și PFA au intrat în insolvență în primele șase luni ale acestui an

Scris de Catalina Anghel Publicat: 25 iul. 2026, 11:52

Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă în primele şase luni din acest an a fost de 3.855, în creştere cu 12,36% faţă de perioada similară din 2025, când au fost înregistrate 3.431 de insolvenţe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

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