Nicușor Dan a precizat că nu are un termen limită pentru desemnarea unui nou premier
Criza politică riscă să se prelungească până în toamnă, avertizează președintele Nicușor Dan.
Șeful statului a spus joi că, în lipsa unei disponibilități suplimentare de negociere din partea actorilor politici, nici în septembrie nu va fi vreo schimbare față de iulie.
Nicușor Dan a respins varianta unei rotative complexe în patru etape și a explicat de ce nu s-a putut ajunge până acum la un consens pentru o formulă de tranziție.
"Ar fi cumva ridicol să ai patru guverne în doi ani și să faci un program pentru asta. S-a vorbit de un guvern de armistițiu la început, în care sau să fie tehnocrat sau să fie toată lumea la un loc, pentru că nimeni nu vrea să fie la sfârșit. S-a vorbit de un guvern, să îi zicem tehnocrat, la sfârșit, înainte de alegeri, care să se ocupe de alegeri, și s-a mai vorbit și de aceasta rotativă între un guvern PSD minoritar, susținut de PNL-USR-UDMR, și un guvern PNL-USR-UDMR, susținut de PSD, și cum să se rotească între ele, dar nu s-a pus problema să fie toate patru. Concluzia este că nu există, în momentul de față, o soluție, nici măcar pe ăsta de armistiţiu care să ducă câteva luni", a explicat Nicuşor Dan.
Președintele a precizat că nu are un termen limită pentru desemnarea unui nou premier, dar va acționa imediat ce partidele vor contura o majoritate solidă.