Cu ce se ocupă Daniela Crudu în prezent, după ce s-a retras din lumina reflectoarelor

Daniela Crudu a lăsat în urmă cariera din televiziune și s-a dedicat vieții de familie. Fosta asistentă TV trăiește o relație de câțiva ani alături de partenerul său, împreună cu care are doi copii.
Într-un interviu recent, Daniela Crudu a vorbit deschis despre activitatea din prezent și a dezvăluit din ce își asigură veniturile. Vedeta a mărturisit că activează pe platforme destinate adulților, explicând că unul dintre motivele care au determinat-o să aleagă acest domeniu a fost câștigul financiar.
Totodată, pe lângă beneficiul financiar, bruneta a mărturisit că își face singură programul și că este un domeniu în care s-a obișnuit să lucreze. De asemenea, fostă asistentă TV a mai spus că oamenii alături de care lucrează sunt prietenoși.
„E o lună nouă asta, mi-a atras atenția din mai multe puncte de vedere, în primul rând material, normal să recunosc. Și al doilea rând curiozitățile. Tot ce se întâmplă acolo e wow (…) Eu mor de râs, mă distrez rău de tot acolo și mă simt ca acasă, de aceea îmi place. Fac ce vreau. Sunt prietenoși, e o atmosferă deschisă, programul ți-l faci singură (…) Chiar dacă ziceam că nu mă mai uimește nimic, aici chiar am rămas uimită”, a declarat Daniela Crudu, în podcastul Răsfățata Universului, conform SpyNews.
De mai mulți ani, Daniela Crudu formează un cuplu alături de partenerul său, împreună cu care are doi copii. Deși și-au construit o familie, cei doi nu au ajuns încă în fața altarului.
Fosta asistentă TV a dezvăluit că a primit deja inelul de logodnă și spune că își dorește să îmbrace rochia de mireasă. Cu toate acestea, ea și partenerul său nu au stabilit, deocamdată, data la care se vor căsători.
„Dacă eu am rămas gravidă. După trei luni după ce am născut fata am rămas iar gravidă și s-a închis totul pentru mine (…) M-a cerut, dar încă nu (n.r nu s-a măritat). Da, inelul (n.r. a fost scump). O să facem (n.r. nunta), nu vreau să îmi fac planuri”, a mai declarat Daniela Crudu.
Sursa:
Tabu.RO