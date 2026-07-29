Cu diplomă, dar FĂRĂ loc de muncă! Tinerii, din ce în ce mai vulnerabili pe piața muncii: sute de CV-uri, ignorate de angajatori

Tot mai mulți tineri se plâng că își caută luni întregi un loc de muncă fără succes
Dorința de a munci a devenit o adevărată provocare pentru tinerii din România. Ieșiți de pe băncile liceului sau ale făcultății aceștia se lovesc de cerințe nerealiste, refuzuri fără justificare sau, de cele mai multe ori, lipsa unui răspuns. În timp ce în țară rata șomajului crește constant, angajatorii se plâng că sunt nevoiți să renunțe la oameni din cauza costurilor tot mai ridicate, iar cei care totuși mai fac angajări sunt mult mai prudenți și riguroși.
România sușține că are nevoie de angajați, iar tinerii spun că nu au unde să se angajeze. Între cele două realități este și Maria. A terminat facultatea și masterul și a sperat să își găsească locul pe piața muncii, astfel că a depus....
„Cam 10-15 CV-uri trimit o dată la două săptămâni. Am început acum doi ani, când am terminat facultatea, și de atunci aplic în mod constant. Mi-am dorit foarte mult să lucrez în domeniul organizării de evenimente, însă, din păcate, întotdeauna îmi lipsea ceva. Fie aveau nevoie de mai multă experiență, fie căutau o anumită specializare. De cele mai multe ori, nu primeam niciun răspuns sau primeam unul vag”, a declarat o tânără.
Cazul ei nu este unul izolat. Tot mai mulți tineri se plâng că își caută luni întregi un loc de muncă fără succes.
În același timp, angajatorii spun că tinerii au așteptări din ce în ce mai mari, atât în ceea ce privește programul de lucru, cât și salariile. Astfel, piața muncii se blochează între mentalitățile celor două părți.
"Într-adevăr, pentru tineri a devenit mult mai greu să se angajeze decât până acum, în ciuda faptului că majoritatea job-urilor disponibile de pe platformă sunt din segmentul Entry level, adică se adresează candidaților care au maximum 2 ani de experiență. Cu toate acestea traverăm o perioadă în care angajatorii ăși doresc candidați pe care să se bazeze o perioadă mai lungă de timp, caută stabilitate, și atunci chiar și pentru job-urile Entry level se uită către candidați care au poate peste 35-40 de ani", explică Ana Călugăru, expert HR.
Această situație creează efect de domino. După zeci sau chiar sute de aplicări, mulți tineri spun că își pierd încrederea în forțele proprii. Refuzurile repetate pot duce la degradarea motivației.
„Trebuie să continue să aplice și să încerce, pentru că, la un moment dat, succesul pe care îl caută va veni. De asemenea, pot încerca variante de freelancing și să aplice pentru diferite proiecte până ajung la contractul pe care și-l doresc. Sunt foarte multe oportunități pentru tineri, atât în social media, cât și în domeniul inteligenței artificiale (AI)”, a declarat Ioana Irina, psiholog clinician.
Potrivit celor mai recente date INS, rata șomajului în rândul tinerilor între 15 și 29 de ani a crescut semnificativ de la începutul anului. Doar în mai aceasta a crescut cu aproape 7%. Astfel, într-un sistem în care experiența este cerută chiar și pentru primul job, iar oportunitățile sunt tot mai puține, categoria tinerilor rămâne cea mai vulnerabilă de pe piața muncii din România.