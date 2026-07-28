Cum a ajuns România să intercepteze dronele care îi încalcă spațiul aerian. Anunțul lui Radu Miruță
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat marți că dronele care pătrund în spațiul aerian al României au început să fie interceptate și doborâte ca urmare a unor măsuri adoptate în ultimele luni pentru modernizarea capacităților Armatei Române.
În cadrul unei conferințe de presă, oficialul a fost întrebat ce alte soluții are la dispoziție România pentru a răspunde amenințărilor reprezentate de dronele care ajung pe teritoriul național.
„Faptul că aceste drone au început să fie doborâte nu este întâmplător. În Ministerul Apărării au fost implementate în mod constant măsuri care au crescut capacitatea de reacție și au făcut posibilă interceptarea lor”, a afirmat Radu Miruță.
Modernizarea sistemelor de apărare
Ministrul a precizat că o parte dintre schimbările realizate nu pot fi făcute publice din motive de securitate, însă a explicat că Armata Română a trecut printr-un proces de modernizare și reconfigurare a unor echipamente existente.
Potrivit acestuia, au fost îmbunătățite anumite capabilități ale avioanelor de luptă pentru a crește eficiența în misiunile de interceptare. Totodată, specialiștii au analizat în mod repetat fragmentele dronelor recuperate pentru a înțelege mai bine caracteristicile acestora, inclusiv reducerea semnăturii termice a motoarelor, astfel încât sistemele de apărare să poată identifica momentul optim pentru lansarea rachetelor interceptoare.
România a cerut sprijin și echipamente prin NATO
Radu Miruță a mai declarat că România a înaintat Alianței Nord-Atlantice o listă cu sisteme antidronă considerate necesare pentru consolidarea apărării, iar solicitarea a fost aprobată.
Ministrul a explicat că, după mai multe luni de pregătiri și finalizarea contractelor pentru achiziția acestor echipamente, autoritățile române au prezentat la NATO planul privind amplasarea și utilizarea noilor capabilități în zona graniței cu Ucraina.
În același timp, oficialul a solicitat aliaților ca, până la livrarea echipamentelor comandate, România să beneficieze de sprijin temporar pentru întărirea apărării spațiului aerian.
Ce s-a întâmplat cu dronele doborâte
Întrebat dacă au fost recuperate resturile celor trei drone interceptate, ministrul interimar al Apărării a precizat că una dintre ele a fost distrusă aproape complet deasupra Mării Negre.
Referitor la măsurile de securitate care vor fi aplicate cu ocazia manifestărilor dedicate Zilei Marinei, Radu Miruță a declarat că acestea vor fi stabilite de structurile militare competente, în funcție de evaluările de risc existente la momentul respectiv.