Cum a fost prima întâlnire a fetițelor Laurei Cosoi cu mezina și ce cadouri i-au adus la spital

Laura Cosoi a transmis un mesaj emoționant pentru cele cinci fiice ale sale, Rita, Vera, Lara, Aida și Nina. Actrița a publicat imagini de familie și a vorbit despre legătura specială dintre surori.
La doar câteva zile după ce a devenit mamă pentru a cincea oară, Laura Cosoi a publicat un mesaj plin de emoție dedicat fiicelor sale, Rita, Vera, Lara, Aida și Nina. Actrița a împărtășit imagini de familie și a vorbit despre legătura specială care începe încă din primele clipe de viață și care, spune ea, le va uni pentru totdeauna.
Actrița a rememorat momentul în care surorile s-au văzut pentru prima dată, chiar la maternitate, considerând că acolo a început o relație care le va însoți întreaga viață.
„Cam așa a început povestea lor, cu prima întâlnire la maternitate”, a transmis Laura Cosoi în mesajul publicat pe rețelele de socializare.
Fotografiile postate surprind momente de tandrețe și apropiere între cele cinci fetițe, care apar împreună în diferite ipostaze.
În mesajul său, Laura Cosoi vorbește despre drumul pe care cele cinci surori îl vor parcurge împreună și despre legătura care se va consolida odată cu trecerea anilor.
Actrița este convinsă că Rita, Vera, Lara, Aida și Nina vor fi mereu una lângă cealaltă, împărțind bucurii, provocări și momente importante din viață.
„Și, de acum, vor fi împreună pe tot parcursul vieții, ținându-se de mână, crescând una lângă cealaltă, fiindu-și sprijin, bucurie și acasă”, a mai scris Laura Cosoi.
La finalul postării, Laura Cosoi și soțul său au transmis un mesaj simplu, dar plin de afecțiune, dedicat celor cinci fiice ale lor. „Rita, Vera, Lara, Aida și Nina. Vă iubim, mami și tati”, este mesajul care însoțește imaginile publicate.
Sursa:
Tabu.RO