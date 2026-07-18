Cum arată sala „Nadia Comăneci”, inaugurată la Otopeni, la 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii

România are o nouă sală de gimnastică, inaugurată la Otopeni într-o zi simbolică: împlinirea a 50 de ani de la performanța istorică obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal, când marea campioană a primit prima notă de 10 din istoria gimnasticii.
Sala poartă numele Nadiei Comăneci și este destinată copiilor, care vor putea participa la cursuri de inițiere și vor fi antrenați de foste campioane, printre care Diana Bulimar.
Amenajată la etajul patinoarului din Otopeni, sala a fost construită în numai câteva luni și a fost finanțată din fonduri private.
Nadia Comăneci a vorbit despre șansa pe care noul spațiu o oferă viitoarelor generații de sportivi.
„Mă uit la această clădire care, de fapt, nu este doar o clădire aniversară, ci reprezintă un viitor și o șansă pentru copiii mici de a trăi istoria pe care am trăit-o și noi acum 50 de ani”, a declarat Nadia Comăneci.
Ion Țiriac a evocat momentul istoric de la Montreal și anii de muncă aflați în spatele performanței.
„Acum 50 de ani, scuzați-mi limbajul, o fătucă ce nu avea încă 15 ani, în mai puțin de un minut, dar după mii și mii de ore de muncă asiduă, a fost considerată sportiva perfectă, femeia perfectă”, a spus Ion Țiriac.
Gheorghe Hagi a subliniat, la rândul său, importanța investițiilor în sportul pentru copii.
„Totul pleacă de la copii. Trebuie să investim mult în ei, ca să putem să-i descoperim mai târziu și să ajungă să reprezinte România. Pentru că, în definitiv, toți muncim pentru România”, a afirmat Gheorghe Hagi.