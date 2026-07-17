Cum poate promova Steaua în Superligă?

Ministrul interimar al Apărării dezvăluie cele două condiții esențiale pentru CSA
Planul pentru aducerea echipei CSA Steaua București în prima ligă a intrat într-o nouă etapă, marcată de dezvăluiri incendiare de la vârful Ministerului Apărării Naționale. Ministrul interimar, Radu Miruță, a declarat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că deține dovezi clare conform cărora clubul din Ghencea a fost blocat deliberat în trecut chiar de la nivel politic.
Deși oficialul dă asigurări că „drumul Stelei spre prima ligă nu mai poate fi întors”, proiectul se lovește în acest moment de limitările juridice stricte ale unui executiv fără puteri depline.
Documente secrete în MApN: „S-a vrut ca Steaua să fie doar o pepinieră în Liga 2”
Potrivit ministrului interimar, prima mare barieră în calea promovării — voința politică — a fost în sfârșit depășită. Miruță a dezvăluit că a descoperit în arhivele ministerului decizii oficiale din mandatele trecute care condamnau echipa la mediocritate.
„Au fost perioade în care am găsit documente în minister în care ministrul a spus clar că politica este ca Steaua să rămână în liga a doua și să fie pepinieră, eventual, pentru alte echipe. Nu s-a vrut. Acum eu vreau, nu doar fiindcă sunt convins că așa este normal, ci și provocat de toate piedicile pe care văd că diverse entități le-au pus acestui club”, a declarat Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării
De ce este respinsă asocierea non-profit: „Mi-aș bate joc de club pentru niște aplauze”
Teoretic, CSA Steaua ar putea obține rapid dreptul de joc în Superligă printr-o asociere cu o entitate fără scop patrimonial (ONG), variantă care ar bifa cerințele impuse de Liga Profesionistă de Fotbal (LPF). Radu Miruță a explicat însă că o astfel de mișcare ar fi o capcană fatală pentru club:
Tăierea finanțării: Din secunda doi, legea ar interzice MApN să mai aloce vreun leu de la buget pentru echipa de fotbal.
Pierderea facilităților: Noua asociație ar fi considerată o entitate complet separată, ceea ce înseamnă că nu ar mai putea folosi gratuit stadionul din Ghencea sau baza sportivă, fiind obligată să plătească chirie către MApN.
Soluția salvatoare: Înființarea unei societăți comerciale proprii
Pentru a nu lăsa clubul falimentar și fără casă, strategia gândită de actuala conducere a MApN vizează o restructurare profundă prin modificarea legislației. Planul presupune modificarea legii proprii a Ministerului Apărării, astfel încât instituția să aibă dreptul legal de a înființa o societate comercială.
Această nouă companie a armatei ar urma să se asocieze ulterior cu un investitor privat puternic, rezolvând definitiv atât criteriul juridic al LPF, cât și problema finanțării de proporții necesare primei ligi.
Blocajul actual: Guvernul este în „carantină” juridică
Cea de-a doua condiție majoră — modificarea legii — este însă imposibil de realizat în acest moment din cauza statutului actualului cabinet.
„Suntem într-o perioadă, dacă vreți, de carantină, în care un guvern interimar nu mai are voie să modifice legea care să dea posibilitatea instrumentală clubului să-și aranjeze documentele. Această a doua etapă nu poate fi făcută din cauza limitărilor administrative.”
— Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării
În ciuda acestui nou obstacol temporar, ministrul s-a arătat extrem de optimist în privința viitorului echipei din Ghencea. Întrebat direct dacă se teme că echipa va rămâne blocată pe termen nelimitat în eșalonul secund, Radu Miruță a fost tranșant: „Refuz să cred că rămâne blocată definitiv. Refuz să cred”.