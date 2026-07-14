Cum s-a schimbat viața Nicoletei Nucă de când locuiește la țară

Pentru Nicoleta Nucă, agitația Capitalei devenise obositoare, motiv pentru care, în urmă cu doi ani, a ales să se mute la țară. Cântăreața s-a stabilit în Valea Călugărească, iar în prezent nu se mai gândește să revină în București.
„Eu am copilărit foarte mult la țară, iar de pe la 7 ani ne-am mutat la casă cu curte cu părinții și mi-a plăcut mereu asta. Știam că asta îmi doresc și ca adult, iar locuitul în apartament în oraș este doar temporar. Când l-am cunoscut pe Bogdan și bineînțeles după ce ne-am dat seama că relația noastră evoluează cu pași repezi într-o direcție serioasă, știind că nu locuiește în București, ci în Valea Călugărească la curte și casa este aproape gata, mutarea a fost o decizie firească și dorită”, a explicat artista pentru Libertatea.
Dacă pentru alte cupluri, mutatul împreună la țară ar putea reprezenta un adevărat test al relației, pentru Nicoleta și Bogdan, totul a fost firesc, artista susținând că și-a dat seama că și-a găsit sufletul-pereche.
„Eu m-am mutat cu Bogdan pentru că ne-am dat seama că suntem prea apropiați și legați ca suflete încă de la început și parcă ne cunoaștem din altă viață, iar mutarea a fost cel mai firesc pas în relația noastră. Nu ne-am confruntat cu provocări majore, pentru că încă de la început am comunicat deschis despre orice și cred că asta a făcut locuitul împreună și acceptarea tabieturilor fiecăruia mult mai ușoare”, a mai spus Nicoleta Nucă.
Cântăreața a vorbit și despre diferențele pe care le observă, lipsindu-i serviciul de livrare a mâncării și întâlnirile mai dese cu prietenele.
„Poate singurul lucru mai greu este că nu mă văd la fel de frecvent cu prietenele mele, dar în rest nu mi-a fost greu să las în urmă nimic. Nu pot spune că mi-a păsat vreodată prea mult părerile din jur. În general dacă mi se pune pata pe ceva, nu prea renunț. Nu mi-a fost teamă că cei din jur vor interpreta cumva mutarea mea pentru că nu m-am mutat pe un vârf de munte, ci la o oră și un sfert de București, adică la o distanță care nu mă împiedică să vin în oraș de câte ori am nevoie. Pe lângă prietenele mele pot spune că îmi mai lipsește serviciul de food delivery, dar m-am obișnuit cu asta și mă „forțează” să gătesc mai des acasă, ceea ce nu e un lucru rău pentru sănătatea noastră”, a mai completat ea.
Nicoleta se ocupă de activități domestice, iubind să grădinărească.
„Nu știam că o să-mi doresc să am găini și rațe. Încă nu le avem, dar sper cât de curând. Sau că o să vreau să construiesc împreună cu Bogdan tot felul de lucruri prin curte. În schimb, știam clar că voi grădinări în viața asta, doar că nu planificam să se întâmple asta atât de curând (n.r. – râde). Grădinăritul are un loc important în rutina mea, este momentul meu de liniște și conexiune cu mine însămi, asta pe lângă satisfacția enormă pe care o simt când văd fiecare floare, răsad sau sămânță pe care le-am plantat cum cresc frumos și grădina prinde contur”, a mai povestit Nicoleta.
Sursa:
Tabu.RO