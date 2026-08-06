Cum se va întrerupe energia electrică la marii consumatori industriali? Bolojan: Nu vor exista compensații

Bolojan a mai spus că autoritățile sunt în contact permanent cu marii consumatori industriali
Premierul Ilie Bolojan a explicat, joi, modul în care va funcționa mecanismul de limitare programată a consumului de energie pentru marii consumatori industriali, în cazul în care criza energetică se va accentua în zilele următoare. Șeful Guvernului a subliniat că măsura este una de forță majoră, aplicată strict pentru menținerea stabilității Sistemului Energetic Național.
„În această conjunctură în care ne găsim, în momentul actual și cel puțin zilele următoare — estimăm 5–7 zile, cât timp este asigurată funcționarea grupului 2 de la Cernavodă — nu vom avea consumatori industriali afectați”, a declarat Bolojan.
Premierul a precizat că, dacă situația se va agrava și va fi necesară reducerea consumului, nu se pune problema acordării unor compensații, "pentru că reducerea de putere se face pe baza unor analize Transelectrica, în așa fel încât activitatea de bază să nu fie afectată”, a explicat acesta.
Bolojan a mai spus că autoritățile sunt în contact permanent cu marii consumatori industriali. „Am comunicat cu principalii consumatori industriali atât prin teleconferințe, cât și prin contactele directe ale furnizorilor Transelectrica. Astăzi vom comunica din nou cu toți cei implicați, pentru ca acolo unde se estimează reduceri să fie anunțate din timp”, a afirmat premierul.
În ceea ce privește scenariile extreme, șeful Guvernului a transmis că acestea nu sunt considerate iminente. „Dacă s-ar ajunge la o decuplare manuală, fără notificări, sigur s-ar pune problema unor compensații, dar în momentul de față nu se pune această problemă. Acest scenariu nu ni-l dorim și nu îl văd iminent”, a conchis Bolojan.