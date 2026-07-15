Curier acuzat că a furat coletele pe care trebuia să le livreze. Anchetatorii au descoperit și o rețea de proxenetism
Un tânăr de 20 de ani, angajat al unei firme de curierat, este cercetat după ce ar fi păstrat pentru el mai multe colete pe care trebuia să le livreze clienților. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi acționat cu ajutorul altor doi bărbați, iar investigația a scos la iveală și suspiciuni privind o activitate de proxenetism.
Miercuri, polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, împreună cu Serviciul de Investigații Criminale Sector 5 și cu sprijinul luptătorilor de la Acțiuni Speciale și al IPJ Ialomița, au efectuat șapte percheziții în București și în județul Ialomița. Totodată, au fost puse în executare șase mandate de aducere într-un dosar care vizează infracțiunile de delapidare și proxenetism.
Potrivit cercetărilor, în luna octombrie 2025, curierul ar fi ales să nu mai livreze mai multe colete către destinatari, însușindu-și bunurile aflate în interior. Anchetatorii susțin că acesta ar fi fost sprijinit de doi complici, în vârstă de 22 și 24 de ani.
În urma extinderii anchetei, polițiștii au stabilit că bărbatul de 22 de ani este suspectat și de proxenetism. Conform anchetatorilor, acesta, împreună cu trei femei, ar fi sprijinit o tânără de 18 ani să practice prostituția, prin publicarea și promovarea anunțurilor pe platforme online, intermedierea relației cu clienții și punerea la dispoziție a spațiilor în care aceasta își desfășura activitatea.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale în acest caz.