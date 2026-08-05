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Cursă contracronometru pentru salvarea Centralei Cernavodă. Barje scufundate azi în Dunăre pentru creșterea nivelului apei
Cursă contracronometru pentru salvarea Centralei Cernavodă. Barje scufundate azi în Dunăre pentru creșterea nivelului apei
Dunărea a crescut cu doi centimetri după explozia de luni
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