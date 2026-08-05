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Cursă contracronometru pentru salvarea Centralei Cernavodă. Barje scufundate azi în Dunăre pentru creșterea nivelului apei

Cursă contracronometru pentru salvarea Centralei Cernavodă. Barje scufundate azi în Dunăre pentru creșterea nivelului apei

Cursă contracronometru pentru salvarea Centralei Cernavodă. Barje scufundate azi în Dunăre pentru creșterea nivelului apei

Scris de Madalina Mihai Publicat: 5 aug. 2026, 07:32

Dunărea a crescut cu doi centimetri după explozia de luni

Cursă contracronometru pentru salvarea centralei nucleare de la Cernavodă. Dunărea a crescut cu doi centimetri după explozia de luni asupra stâncii Pârjoaia, iar asta ne-a salvat cu încă două zile. Astăzi are loc o nouă operațiune pe Dunăre: cele patru barje încărcate vor fi pregătite pentru blocarea brațului Bala. În continuare se fac intervenții de dragare pe fluviu.

Scopul este pentru a devia un mare volum de apă al fluviului de pe Bala spre Dunărea Veche. Astfel, ar urma să ajungă o mare cantitate de apă spre Cernavodă, spun specialiștii.

Nivelul Dunării în zona centralei Nucleare a crescut cu 2 centimetri în urma dislocării stâncii Pârjoaia. În același timp se fac operațiuni de dragare.

Purtătoarea de cuvânt a Apelor Române a dezvăluit că misiunea contracronometru este una extrem de complexă. „Amplasamentele s-au stabilit deja şi, în prezent, se face o expertiză pentru a stabili metoda optimă de scufundare a celor patru barje”, a declarat aceasta.

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