Cutremure devastatoare în Venezuela: bilanțul a ajuns la 5.208 morți și peste 16.700 de răniți

Cele două cutremure puternice produse pe 24 iunie în Venezuela au provocat moartea a 5.208 persoane, potrivit celui mai recent bilanț provizoriu anunțat de președintele Parlamentului, Jorge Rodriguez. Numărul victimelor a crescut cu aproape 100 în ultimele 24 de ore, la mai bine de trei săptămâni de la producerea seismelor.
Peste 5.200 de morți după cutremurele din Venezuela
Seismele, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, au devastat nordul Venezuelei, iar cele mai mari distrugeri au fost înregistrate în statul de coastă La Guaira, aflat în apropierea capitalei Caracas. Autoritățile continuă să actualizeze bilanțul, pe măsură ce echipele de intervenție găsesc noi victime printre clădirile prăbușite. Pe lângă cele 5.208 decese confirmate până acum, cutremurele s-au soldat și cu 16.740 de persoane rănite. Multe dintre victime au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar operațiunile de salvare continuă în zonele grav afectate.
Numărul persoanelor dispărute rămâne necunoscut
Autoritățile venezuelene evită să ofere o cifră exactă în privința persoanelor dispărute. La o zi după producerea cutremurelor, Organizația Națiunilor Unite estimase că numărul acestora ar putea ajunge până la 50.000, în timp ce alte evaluări indicau o cifră mai apropiată de 10.000.
Serviciile de salvare și voluntarii continuă să caute supraviețuitori și victime printre dărâmături. Operațiunile se desfășoară la mai bine de trei săptămâni după dezastru, în condițiile în care numeroase clădiri au fost distruse sau grav avariate.
Aproape 20.000 de oameni trăiesc în tabere improvizate
În statul La Guaira, aproape 20.000 de persoane rămase fără locuințe trăiesc în tabere improvizate. Acestea au fost amenajate pe stadioane, în piețe publice și pe trotuare, pentru a le oferi un adăpost temporar celor afectați de cutremure. Potrivit cifrelor oficiale, peste 850 de clădiri au fost avariate, iar alte 190 s-au prăbușit complet. Distrugerile extinse au lăsat mii de oameni fără case și au îngreunat intervenția echipelor de salvare în zonele afectate.