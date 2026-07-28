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Dan Dungaciu avertizează că Bruxellesul pregătește federalizarea UE: „Puterea politică va fi luată din mâna partidelor suveraniste”
Dan Dungaciu avertizează că Bruxellesul pregătește federalizarea UE: „Puterea politică va fi luată din mâna partidelor suveraniste”
Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, susține că Bruxellesul urmărește să ia puterea din mâna patrioților
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