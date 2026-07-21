Daniel Pancu, după ce Rapid a învins Sepsi: „Am dominat clar jocul la dueluri”

Daniel Pancu a reușit o victorie în primul meci oficial, după revenirea pe banca Rapidului. Rapid s-a impus acasă, 1-0, cu nou-promovata Sepsi Sfântu Gheorghe, în prima etapă din Superliga.
”Am dominat clar jocul la dueluri. În aglomeraţie, aşa cum se joacă în Giuleşti, poate că aş fi început cu alţi jucători, dar v-am spus şi înainte: erau opt meciuri fără victorie cu Sepsi, am spart seria, erau nouă meciuri în campionat fără victorie, am spart-o şi pe aceasta!
Un gol îl marchează publicul în Giuleşti, iar asta s-a întâmplat şi în această seară. Kamara are nevoie de meciuri. Jucătorii trebuie să fie conştienţi că sunt cei mai invidiaţi pentru că au parte de acest public. Toţi vor să fie în locul lor. Am discutat şi despre aceste aspecte în perioada de pregătire. Rapid este o echipă la care e greu să reuşeşti, dar cine poate juca aici poate juca oriunde.
Revenirea a fost emoţionantă. Le mulţumesc suporterilor. Este o legătură creată acum aproape 30 de ani. În noiembrie se împlinesc 30 de ani de când am debutat pentru Rapid. Nu am simţit presiune, ci responsabilitate. Aşteptările sunt foarte mari şi îmi doresc enorm să-i facem fericiţi la finalul acestui sezon.
Echipa va arăta din ce în ce mai bine. Veţi vedea asta în noiembrie-decembrie. Până atunci, trebuie să adunăm puncte şi să menţinem aceeaşi atitudine pe teren. A fost ceea ce mi-am dorit: Rapid să fie o forţă pe teren propriu şi să fie foarte greu pentru orice echipă să câştige în Giuleşti”, a declarat Pancu, la flash-interviu.