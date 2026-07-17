Daniela Crudu a fost cerută în căsătorie de tatăl copiilor săi

Daniela Crudu a vorbit recent despre viața ei de familie, dând și o veste neașteptată: a fost cerută în căsătorie și este mai fericită ca niciodată.
Cruduța, cunoscută pentru aparițiile sale energice și pentru replicile savuroase din perioada televiziunii, trăiește acum o viață liniștită, departe de ochii curioșilor.
Vedeta a dezvăluit că a fost cerută în căsătorie, însă încă nu au stabilit data nunții, preferând ca lucrurile să decurgă natural, fără prea multe planuri.
„Dacă eu am rămas gravidă. După trei luni după ce am născut fata am rămas iar gravidă și s-a închis totul pentru mine (…) M-a cerut, dar încă nu (n.r nu s-a măritat). Da, inelul (n.r. a fost scump). O să facem (n.r. nunta), nu vreau să îmi fac planuri”, a declarat Daniela Crudu, la un podcast.
Fosta asistentă TV a povestit și cum a început relația cu partenerul ei. Vedeta a mărturisit că s-au cunoscut la o petrecere organizată de o prietenă comună, Daniela fiind cucerită de naturalețea și umorul lui.
„Ne-am întâlnit la o petrecere, la o zi de naștere, la o prietenă comună. Mi-a plăcut că e foarte natural, zâmbăreț, ca mine, glumeț, că n-aș putea să-mi iau unul serios (…) Și mi-a plăcut asta la el, îți dai seama. Eu asta voiam, ceva jucăuș, să fiu eu, să nu mă schimbe pe mine, și ce cauți, aia găsești”, a mai spus Daniela Crudu.
De-a lungul anilor, Cruduța a vorbit rar despre viața sa personală, însă a dezvăluit la un moment dat că iubitul ei este un bărbat simplu, cu câțiva ani mai mic decât ea, care o susține pe toate planurile. Spre deosebire de ea, bărbatul nu este persoană publică și nici nu îi place să fie în centrul atenției.
Sursa:
Tabu.RO