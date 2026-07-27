Datorii de milioane la clubul lui Cristiano Ronaldo. PIF pregătește un plan de redresare
După ce a câștigat primul titlu alături de Al-Nassr și și-a prelungit contractul cu formația saudită, Cristiano Ronaldo se confruntă cu o situație delicată la nivelul clubului. Presa din Arabia Saudită scrie că Al-Nassr traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, iar conducerea pregătește măsuri pentru stabilizarea situației.
Al-Nassr ar avea datorii de aproximativ 800 de milioane de riali
Conform publicației saudite Al-Riyadiah, citată de Daily Star, clubul ar fi acumulat datorii de circa 800 de milioane de riali saudiți, echivalentul a aproximativ 160 de milioane de lire sterline. Deficitul ar fi fost provocat de investițiile consistente realizate în sezonul precedent.
În aceste condiții, Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite (PIF), acționarul majoritar al clubului, ar fi decis să blocheze aprobarea unor noi transferuri până când Al-Nassr va reuși să își majoreze veniturile din sponsorizări, parteneriate comerciale și alte surse de finanțare.
Planurile pentru noul sezon, afectate
Momentul este unul dificil și din punct de vedere sportiv. Noul antrenor, Ange Postecoglou, intenționa să consolideze lotul înaintea startului sezonului, însă restricțiile financiare ar putea reduce semnificativ bugetul disponibil pentru achiziții.
PIF pregătește reorganizarea clubului
Potrivit acelorași informații, fondul suveran saudit lucrează la un plan de redresare financiară. Printre măsurile analizate se numără limitarea atribuțiilor actualei conduceri și contractarea unei companii independente care să identifice soluții pentru creșterea veniturilor clubului.
În același timp, presa saudită susține că există deja două oferte pentru preluarea unei participații la Al-Nassr. Totuși, PIF ar prefera, în această etapă, să cedeze doar un pachet minoritar de acțiuni, păstrând controlul asupra clubului.