De ce a ales PSD reducerea accizei și nu plafonarea prețului la pompă. Răspunsul inițiatorului proiectului
Deputatul PSD Bogdan Ivan a explicat de ce proiectul privind reducerea prețului carburanților prevede plafonarea accizei și nu impunerea unui preț maxim la pompă. Potrivit acestuia, o intervenție directă asupra prețului final ar fi putut genera dezechilibre majore în piață.
„Să plafonezi prețul final ar fi fost o greșeală. Ar fi dus la penurie”, a declarat parlamentarul, susținând că soluția aleasă urmărește scăderea costurilor fără a afecta aprovizionarea cu carburanți.
Reduceri de până la 85 de bani pe litru
Proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților introduce un mecanism prin care acciza la carburanți poate fi redusă în funcție de evoluția prețurilor. În condițiile actuale ale pieței, reducerea estimată este de cel puțin 34 de bani pe litru, însă aceasta poate ajunge la 85 de bani, dacă prețurile continuă să crească.
Potrivit lui Bogdan Ivan, măsurile aprobate includ declararea situației de criză în domeniul carburanților, diminuarea accizei la motorină, limitarea exporturilor de motorină, plafonarea adaosului comercial și supraimpozitarea profiturilor excepționale obținute în acest sector.
Ce urmărește noul mecanism
Inițiatorul proiectului afirmă că pachetul de măsuri are ca obiectiv reducerea prețurilor plătite atât de consumatorii persoane fizice, cât și de companiile din România, fără a crea blocaje în aprovizionare.
Potrivit calculelor prezentate de PSD, mecanismul ar urma să producă efecte imediat ce va intra în vigoare, iar nivelul reducerii va varia în funcție de evoluția prețului carburanților la pompă.