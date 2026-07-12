De la șomaj la statutul de latifundiar. Averea incredibilă adunată de Emanuel Pașca, fiul lui Viorel Pașca și viceprimar PNL

Unul dintre fiii lui Viorel Pașca are o avere incredibilă.
Emanuel Pașca, viceprimar PNL al localității bihorene Holod, a intrat șomer în politică, dar a devenit rapid un mic latifundiar. Bărbatul, care este și el cercetat în ancheta tatălui său, a reușit într-un singur an, să construiască o casă de zeci de mii de euro în Oradea. Iar împreună cu soția, cei doi au devenit proprietarii câtorva terenuri agricole din Bihor. Până la momentul difuzării materialului, Emanuel Pașca nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.
Potrivit unei investigații jurnalistice realizate de site-ul Defapt.ro, în vara anului 2020, fiul lui Viorel Pașca nu avea nici o sursă de venit. Bărbatul avea calitatea de membru și vicepreședinte al asociației Dumbrava, fără să primească bani. Doar soția lui, Adelina Pașca, încasa anual 8.100 de lei de la propria firmă. Practic, soții Pașca trăiau cu 675 de lei pe lună.
În 2020, fiul lui Viorel Pașca a făcut pasul spre politică și a candidat pentru un post de consilier local în comuna bihoreană Holod, din partea Partidului Național Liberal.
Context în care a fost obligat să își depună prima declarația de avere în august 2020.
Din documentul respectiv aflăm că, în anul 2017, Emanuel Pașca a cumpărat un imobil categoria 2, adică o casă de locuit, de nu mai puțin de 1.848 metru pătrați în localitatea Tinca. Un an mai târziu, în 2018, soții Pașca achiziționau și un teren, de 1.400 de metri pătrați, în intravilanul localității Oradea.
La scurt timp după alegerile locale din vara anului 2020, consilierul Emanuel Pașca a fost ales viceprimar al comunei Holod din partea PNL. Potrivit declarației de avere depuse în această calitate, terenul intravilan de 1.400 mp din Oradea s-a micșorat până a ajuns de doar 440 mp.
În ultima declarație de avere publică a lui Viorel Emanuel Pașca, depusă în mai 2024, se menționează că, în anul 2022, acesta a primit ca donație jumătate dintr-un alt teren intravilan în Oradea, de 440 mp. Cealaltă jumătate de teren se află pe numele fratelui său, Abel Timotei Pașca.
Donațiile nu s-au terminat aici: în anul 2023, fiul lui Viorel Pașca a mai primit una, un teren agricol de 19.400 mp amplasat în localitatea Forosig.
În plus, tot în anul 2023, soții Pașca și-au construit o casă de 116 mp în Oradea. La un preț minim de 500 de euro pe metru pătrat construit, rezultă că soții Pașca au cheltuit cel puțin 58.000 de euro pentru construcția casei.
Dar asta nu e tot: cu aceleași venituri, soții Pașca au reușit să mai cumpere un teren arabil de 9.400 mp în Forosig și încă trei mașini.