Debitul Dunării continuă să scadă. Fluviul a ajuns la mai puțin de jumătate din media normală

Specialiștii avertizează că tendința generală de scădere a debitelor se va menține
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) anunță că debitul Dunării la intrarea în România, în secțiunea Baziaș, a fost duminică de 1.900 metri cubi pe secundă, în scădere față de ziua precedentă și mult sub media multianuală a lunii iulie, de 4.700 mc/s.
Potrivit hidrologilor, în aval de Porțile de Fier debitele au fost, de asemenea, în scădere, iar această tendință se va menține și în următoarele 24 de ore. Estimările arată că debitul Dunării la intrarea în țară va coborî la aproximativ 1.850 mc/s.
Și pe râurile din România situația rămâne similară. În ultimele 24 de ore, debitele au fost, în general, relativ staționare, cu excepția râurilor din bazinele hidrografice Vedea, Putna, Râmnicu Sărat, Buzău și a cursului Mureșului, unde s-au înregistrat scăderi.
Hidrologii precizează că debitele râurilor se situează, în general, între 30% și 90% din mediile multianuale specifice lunii iulie. Valori apropiate sau peste media obișnuită se înregistrează pe râul Vedea, în bazinele superioare ale Ialomiței și Bistriței, precum și pe unii afluenți din bazinul inferior al Argeșului.
La polul opus, cele mai scăzute debite, sub 30% din valorile normale, sunt înregistrate pe râurile din bazinele Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna și Bârlad, dar și pe cursurile superioare și mijlocii ale Sucevei, Siretului și Prutului, precum și pe unii afluenți ai Jiului, Oltului și Argeșului.
Specialiștii avertizează că tendința generală de scădere a debitelor se va menține și în perioada următoare, pe fondul lipsei precipitațiilor semnificative și al temperaturilor ridicate.