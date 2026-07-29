Declarație șocantă a lui Ilie Bolojan despre protestele din sănătate: „S-au bazat pe minciună”

Declarația făcută de Ilie Bolojan despre greva din sănătate a provocat reacții puternice și a amplificat tensiunile din sistemul medical. Mesajul transmis de premierul demis a fost considerat de mulți drept șocant, după ce acesta a afirmat că protestul angajaților din sănătate „s-a bazat pe minciună și dezinformare”.
Declarația vine într-un moment extrem de delicat, în care spitalele se confruntă cu lipsă de personal, presiune uriașă asupra cadrelor medicale și nemulțumiri legate de salarii și condițiile de muncă. În locul unui apel la dialog, Ilie Bolojan a ales un ton dur la adresa celor care au ieșit în stradă, ceea ce a stârnit revoltă în rândul sindicatelor.
Premierul demis a avertizat că noua legislație va aduce „provocări” și a susținut că finanțarea spitalelor trebuie schimbată astfel încât banii să fie alocați în funcție de serviciile medicale oferite pacienților. Criticii spun însă că mesajul său mută atenția de la problemele reale ale sistemului și pune sub semnul întrebării legitimitatea protestelor.
Sindicatele au reacționat imediat și au acuzat lipsa de respect față de angajații din sănătate. Liderii sindicali susțin că greva a fost determinată de probleme concrete și nu de „dezinformare”, iar declarația lui Ilie Bolojan nu face decât să adâncească conflictul dintre autorități și personalul medical.
În loc să calmeze situația, mesajul șocant transmis de Ilie Bolojan a inflamat și mai mult spiritele și a redeschis disputa privind modul în care clasa politică tratează revendicările celor care lucrează în spitale.