Declarații controversate făcute de Viorel Pașca de-a lungul timpului despre pacienții din căminele de la Dumbrava

De-a lungul timpului, Viorel Pașca a făcut declarații controversate despre azilele din Bihor.
Acesta a recunoscut că lăsa bolnavi în fața instituțiilor statului, a susținut că unii pacienți fără discernământ se automutilează și a declarat că a primit refugiați ucraineni în căminele de la Dumbrava. Totodată, a recunoscut că a fost dat în judecată după ce a înmormântat o pacientă fără să îi anunțe familia. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!
Într-o declarație făcută în anul 2023, Viorel Pașca a povestit că a primit o citație de la Tribunalul Oradea și a aflat că fusese dat în judecată de unul dintre fiii unei femei pe care o înmormântase fără să anunțe familia.
„În toamnă primesc citație de la Tribunalul Oradea că sunt dat în judecată. De cine credeți? De fiul femeii, unul dintre cei șase. Citeam acolo că sunt dat în judecată pentru că am înmormântat-o pe mama lui fără să-l anunț. Omul este foarte supărat, foarte necăjit, a suferit foarte mult și suferă în continuare foarte mult pentru că el nu poate, citez, «nu poate să ducă o floare la mormântul mamei lui». Aduci o floare și la cununie... Cât de necăjit este copilul din cauza asta.”
Ce spunea Viorel Pașca despre bolnavii care se automutilează
Într-o altă declarație, făcută în anul 2019, Viorel Pașca a vorbit despre comportamentul unor pacienți aflați în grija sa. Acesta a susținut că cei mai mulți urmau zilnic un tratament și că unii dintre ei se automutilau.
„Cei mai mulți urmează tratament zilnic. Se automutilează, fiecare într-un anumit fel. Am unul care se dă cu capul până îi curge sângele șiroaie din frunte. O tânără de 20-30 de ani... Câți ani are? Pentru că li se schimbă și trăsăturile feței, nu mai reușești să-ți dai seama câți ani au. Se zgârie pe față cu furculița, cu pietre, cu orice. Sunt tot timpul cu zgârieturi pe față. Fiecare se manifestă într-un anumit fel.”
Viorel Pașca, despre cumpărarea unei case
Tot în anul 2019, Viorel Pașca a vorbit despre suma folosită pentru cumpărarea unei case și a spus că imobilul a fost luat de la o persoană al cărei nume nu îl cunoștea.
„24 de mii de euro. Și astfel am luat casa de la un om despre care nu știm cum îl cheamă.”