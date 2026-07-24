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„Declarații oficiale la MApN: Vizual, piloții au apreciat că ar fi o dronă Shahed - VIDEO

„Declarații oficiale la MApN: Vizual, piloții au apreciat că ar fi o dronă Shahed - VIDEO

„Declarații oficiale la MApN: Vizual, piloții au apreciat că ar fi o dronă Shahed - VIDEO

Scris de Madalina Mihai Publicat: 24 iul. 2026, 14:46

Înalți oficiali ai MApN fac declarații

Înalți oficiali ai MApN fac declarații într‑o conferință de presă privind filmul complet al doborârii unei drone deasupra județului Buzău.

Principalele declarații:

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