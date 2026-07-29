Actualitate· 1 min citire

Delta urbană de la Iași, pe masa consilierilor locali. Investiție de 36,5 milioane de lei

Delta urbană de la Iași, pe masa consilierilor locali. Investiție de 36,5 milioane de lei

Delta urbană de la Iași, pe masa consilierilor locali. Investiție de 36,5 milioane de lei

Scris de Madalina Mihai Publicat: 29 iul. 2026, 09:10

Amenajările propuse includ extinderea zonelor verzi, plantarea de arbori și vegetație specifică zonelor umede

Consilierii locali din Iași vor analiza vineri studiul de fezabilitate pentru transformarea zonei de confluență a râurilor Nicolina și Bahlui, situată dincolo de Podul Cerna, într-o „deltă urbană”.

Proiectul, estimat la 36,5 milioane de lei (inclusiv TVA), vizează regenerarea peisagistică și funcțională a albiei, afectată în prezent de degradare, intervenții urbane haotice și utilizare limitată ca spațiu public.

Amenajările propuse includ extinderea zonelor verzi, plantarea de arbori și vegetație specifică zonelor umede, piste pentru bicicliști, trasee pietonale și reconfigurarea malurilor, fără a compromite protecția împotriva inundațiilor sau tranzitul de debit. Scopul este crearea unei infrastructuri verde-albastre cu roluri ecologice, recreative și de mobilitate alternativă, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Odată aprobat, proiectul ar permite lansarea unei licitații pentru proiectare și execuție. În cazul asigurării finanțării și a unui contract de lucrări, delta urbană ar putea fi finalizată în maximum trei ani. Primăria a anunțat și alte inițiative similare, precum reamenajarea Lacului CUG 2 sau trecerea pe alocuri a râului Nicolina în subteran, însă acestea rămân încă departe de concretizare.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cubdelta urbanaIașisigur ros

Urmărește știrile Tabu și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe