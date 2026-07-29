Actualitate· 1 min citire
Delta urbană de la Iași, pe masa consilierilor locali. Investiție de 36,5 milioane de lei
Delta urbană de la Iași, pe masa consilierilor locali. Investiție de 36,5 milioane de lei
Amenajările propuse includ extinderea zonelor verzi, plantarea de arbori și vegetație specifică zonelor umede
Citește și
- 20:07Operațiune contra cronometru pe Dunăre. Ultimele două barje sunt scufundate pentru Cernavodă
- 18:32Adio, alerte de poliție pe Waze? Decizia luată de Curtea de Justiție a UE
- 17:31Cristi Chivu, victorie de senzație cu Juventus! Inter a câștigat derby-ul din Australia
- 16:40Zelenski, mesaj dur pentru Vučić la Belgrad: „Ucraina nu are timp pentru scepticism”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Tabu și pe Google News