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Deputații din Comisia pentru sănătate au votat deblocarea posturilor din sistemul medical de stat
Deputații din Comisia pentru sănătate au votat deblocarea posturilor din sistemul medical de stat
Unele unități medicale vor putea face angajări cu încadrarea în bugetul aprobat
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