Descoperire majoră în astronomie: Cercetătorii au identificat pentru prima dată o atmosferă pe o planetă asemănătoare Pământului

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O echipă internațională de astronomi a făcut un pas important în căutarea vieții dincolo de Sistemul Solar, după ce a confirmat existența unei atmosfere pe exoplaneta LHS 1140 b, o lume stâncoasă aflată la aproximativ 40 de ani-lumină de Pământ. Descoperirea, publicată în prestigioasa revistă Science, este considerată cea mai convingătoare dovadă de până acum că planetele similare Terrei pot avea condiții favorabile pentru existența vieții.