Descoperire tragică în Neamț. Un bărbat de 46 de ani a fost găsit fără viață sub un pod, prins sub un scuter

Un bărbat de 46 de ani a fost găsit fără viață sub un pod, având un scuter peste el. Pompierii, ambulanța și poliția au intervenit de urgență.
Intervenție de urgență în comuna Țibucani după un apel la 112
O intervenție de amploare a avut loc miercuri după-amiază în comuna Țibucani, județul Neamț, după ce autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112 cu privire la o persoană aflată inconștientă sub un pod.
Sesizarea indica faptul că peste victimă se afla un moped, iar situația impunea intervenția rapidă a echipajelor de salvare.
La locul indicat au fost mobilizate echipaje ale Detașamentului de Pompieri Târgu-Neamț, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.
Ajunși la fața locului, salvatorii au identificat un bărbat prins sub un pod, peste care se afla un scuter. Pompierii au îndepărtat vehiculul și au extras victima pentru ca personalul medical să îi poată acorda îngrijiri.
Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața
Din nefericire, evaluarea efectuată de echipajul medical a arătat că bărbatul, în vârstă de 46 de ani, nu mai prezenta semne vitale.
În ciuda intervenției rapide a echipajelor de urgență, decesul victimei a fost constatat la fața locului.
Circumstanțele în care s-a produs tragedia nu au fost deocamdată stabilite. Polițiștii au demarat cercetări pentru a afla cum a ajuns bărbatul sub pod și dacă este vorba despre un accident sau despre alte împrejurări.
Ancheta continuă, urmând ca investigațiile și eventualele expertize să stabilească exact cauzele care au dus la producerea acestui eveniment tragic.