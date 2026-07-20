Detoxifierea organismului funcționează? Ce spune știința despre curele de detox
Detoxifierea organismului funcționează? Ce spune știința despre curele de detox
Cum îți poți susține detoxifierea naturală?
În ultimii ani, conceptul de „detoxifiere a organismului” a devenit tot mai popular. Dietele de detox, sucurile din fructe și legume, ceaiurile speciale sau suplimentele care promit eliminarea toxinelor sunt promovate intens, mai ales după perioadele în care am consumat alimente bogate în grăsimi, zahăr sau alcool.
Dar funcționează cu adevărat aceste cure? Are organismul nevoie de produse speciale pentru a se detoxifia sau își face singur această treabă? Specialiștii spun că răspunsul este mai simplu decât pare.
Ce înseamnă, de fapt, detoxifierea organismului?
Din punct de vedere medical, detoxifierea reprezintă procesul prin care organismul elimină substanțele nocive rezultate din metabolism sau provenite din mediul înconjurător. Acest proces are loc permanent, fără să fie nevoie de diete sau tratamente speciale.
Principalele organe implicate în detoxifierea naturală sunt:
ficatul, care transformă și neutralizează numeroase substanțe toxice;
rinichii, care filtrează sângele și elimină reziduurile prin urină;
plămânii, care elimină dioxidul de carbon și alte gaze;
intestinul, care elimină reziduurile digestive;
pielea, care contribuie într-o măsură redusă prin transpirație.
Atunci când aceste organe funcționează normal, organismul își desfășoară propriul proces de detoxifiere în fiecare zi.
Există toxine acumulate în organism?
Termenul „toxine” este utilizat frecvent în reclame, însă de multe ori nu este explicat clar la ce se referă.
În medicină, toxinele sunt substanțe care pot afecta organismul, însă acestea sunt eliminate în mod normal de ficat și rinichi. La persoanele sănătoase nu există dovezi că organismul ar acumula cantități mari de toxine care să necesite cure speciale de detoxifiere.
Dacă aceste organe nu mai funcționează corespunzător, problema nu poate fi rezolvată prin ceaiuri sau sucuri, ci necesită tratament medical.
Funcționează curele de detox?
Până în prezent, studiile științifice nu au demonstrat că dietele de detox elimină toxinele mai eficient decât mecanismele naturale ale organismului.
Multe persoane afirmă că se simt mai bine după o cură de detox, însă acest lucru poate avea explicații simple:
reduc consumul de alcool;
evită alimentele ultraprocesate;
consumă mai multe fructe și legume;
beau mai multă apă;
dorm mai bine;
reduc aportul caloric.
Aceste schimbări pot îmbunătăți starea generală de sănătate, însă nu reprezintă dovada că organismul a fost „curățat de toxine”.
Ce spun specialiștii despre sucurile detox?
Sucurile preparate din fructe și legume conțin vitamine și antioxidanți, însă nu există dovezi că acestea elimină toxinele din organism.
Mai mult, atunci când sunt consumate exclusiv timp de mai multe zile, ele pot avea și dezavantaje:
aport redus de proteine;
lipsa fibrelor alimentare (în cazul sucurilor filtrate);
senzație accentuată de foame;
fluctuații ale glicemiei;
oboseală și amețeli.
Persoanele cu diabet, boli renale sau alte afecțiuni cronice ar trebui să consulte medicul înainte de a urma astfel de cure.
Ceaiurile și suplimentele detox sunt eficiente?
Numeroase produse comercializate drept „detox” promit eliminarea toxinelor, accelerarea metabolismului sau curățarea ficatului.
În prezent, nu există suficiente dovezi științifice care să confirme eficiența acestor produse la persoanele sănătoase.
În schimb, unele suplimente pot provoca reacții adverse, precum:
diaree;
deshidratare;
dezechilibre electrolitice;
afectarea ficatului;
interacțiuni cu medicamentele.
Din acest motiv, suplimentele alimentare nu ar trebui administrate fără recomandarea unui specialist.
Cum îți poți susține detoxifierea naturală?
Deși nu există o metodă miraculoasă, organismul poate fi ajutat să funcționeze optim prin adoptarea unui stil de viață sănătos.
Consumă suficiente lichide
Apa contribuie la funcționarea normală a rinichilor și la eliminarea produselor reziduale prin urină.
Adoptă o alimentație echilibrată
Legumele, fructele, cerealele integrale, leguminoasele și proteinele de calitate oferă organismului nutrienții necesari pentru desfășurarea proceselor metabolice.
Limitează alcoolul
Consumul excesiv de alcool suprasolicită ficatul și poate favoriza apariția unor afecțiuni hepatice.
Dormi suficient
Somnul permite organismului să desfășoare numeroase procese de reparare și regenerare.
Fă mișcare regulat
Activitatea fizică contribuie la menținerea unei greutăți sănătoase și susține buna funcționare a metabolismului.
Mituri despre detoxifiere
Mit: „Ficatul trebuie curățat periodic.”
Ficatul sănătos se regenerează și își îndeplinește permanent funcția de detoxifiere. Nu există dovezi că ar avea nevoie de cure speciale.
Mit: „Transpirația elimină majoritatea toxinelor.”
Transpirația are rolul principal de a regla temperatura corpului. Majoritatea substanțelor reziduale sunt eliminate prin ficat și rinichi.
Mit: „După excese alimentare este obligatorie o cură detox.”
După perioadele de excese, revenirea la o alimentație echilibrată și hidratarea corespunzătoare sunt suficiente în majoritatea cazurilor.
Când este recomandat să consulți medicul?
Dacă prezinți simptome precum:
oboseală persistentă,
îngălbenirea pielii sau a ochilor,
dureri abdominale,
umflarea abdomenului,
greață persistentă,
urină foarte închisă la culoare, este important să consulți un medic. Aceste manifestări pot indica afecțiuni ale ficatului sau ale altor organe și necesită investigații medicale.
Concluzie
Deși ideea detoxifierii organismului este atractivă, dovezile științifice arată că organismul uman dispune deja de un sistem eficient de eliminare a substanțelor nocive, prin intermediul ficatului, rinichilor, plămânilor și intestinului. Până în prezent, nu există dovezi solide că dietele, ceaiurile sau suplimentele detox elimină toxinele mai eficient decât aceste mecanisme naturale.
Cea mai bună metodă de a susține sănătatea organismului rămâne adoptarea unui stil de viață echilibrat: alimentație variată, hidratare corespunzătoare, activitate fizică regulată, somn suficient și evitarea exceselor.
Acest articol are scop exclusiv informativ și educativ și nu înlocuiește consultul, diagnosticul sau tratamentul recomandat de un medic.
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