Diana Buzoianu acuză PSD că pune în pericol un jalon din PNRR: „Au introdus amendamente absurde”
Fostul ministru al Mediului, Diana Buzoianu, a criticat amendamentele depuse de PSD la proiectul privind strategia națională pentru biodiversitate, susținând că unele dintre modificări afectează un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), de care depinde accesarea unor fonduri europene.
Potrivit acesteia, una dintre modificările adoptate elimină prevederea referitoare la efectuarea unor audituri privind administrarea parcurilor naționale, măsură inclusă în strategia de biodiversitate.
Buzoianu a afirmat că un alt amendament schimbă un obiectiv pe care România și l-a asumat la nivel european încă din anul 2020, susținând că o strategie națională nu poate modifica angajamente deja asumate în cadrul Uniunii Europene.
„Astăzi, PSD a venit cu un amendament prin care modifică inclusiv un obiectiv pe care România și l-a asumat la nivel european din 2020. Este evident că o strategie națională nu poate schimba obligațiile asumate la nivel european”, a declarat Diana Buzoianu.
Fostul ministru a precizat că neîndeplinirea acestui obiectiv nu atrage automat sancțiuni, însă România trebuie să demonstreze că face progrese în protejarea biodiversității, inclusiv prin desemnarea unor noi zone prioritare.
Ea a explicat că procesul este unul complex, deoarece înființarea unor astfel de arii protejate necesită acordul proprietarilor terenurilor, al autorităților locale, al consiliilor județene, al Romsilva, în cazul pădurilor, precum și al Ministerului Agriculturii pentru terenurile de tip pajiște.
În opinia Dianei Buzoianu, modificările propuse de PSD ridică semne de întrebare cu privire la respectarea angajamentelor asumate de România prin PNRR și la implementarea politicilor europene în domeniul protecției mediului.