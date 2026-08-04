Directorul Centralei Cernavodă: "Suntem la 7 zile de oprire, dacă nu se fac noi intervenții pe Dunăre”

Centrala nucleară de la Cernavodă funcționează în continuare sub presiunea nivelului extrem de scăzut al Dunării
Operațiunea de detonare a stâncii de la Borcea a ridicat nivelul Dunării cu 2 centimetri la intrarea în bazinul de aspirație al reactorului 2 de la Cernavodă, câștigând două zile suplimentare de funcționare. În exclusivitate la Realitatea Plus, directorul CNE, Romeo Urjan, a avertizat că centrala rămâne la doar 7 zile de oprire, dacă nu se reușește creșterea suplimentară a nivelului fluviului.
Centrala nucleară de la Cernavodă funcționează în continuare sub presiunea nivelului extrem de scăzut al Dunării. Directorul CNE, Romeo Urjan, a explicat că operațiunea de detonare a stâncii de la Borcea a avut efectul scontat și a permis prelungirea funcționării reactorului 2.
Operațiunea de ieri de la Bala, din punctul nostru de vedere, a fost un succes, pentru că a crescut nivelul apei la intrarea în bazinul de aspirație pentru răcirea reactorului 2 de la Cernavodă cu 2 centimetri. Dacă aveam o scădere normală de 2 centimetri, acum avem o creștere de 2 centimetri, deci un net de 4 centimetri datorită acestei operațiuni, ceea ce ne permite să mai funcționăm încă două zile — prognozat.
Chiar și cu acest câștig temporar, situația rămâne critică. Urjan a precizat că, în lipsa altor intervenții, centrala se află la „7 zile de oprirea centralei nucleare de la Cernavodă”.
Crearea unui dig artificial cu ajutroul barjelor ar putea ridica suplimentar nivelul Dunării și ar prelungi funcționarea reactorului 2 peste limita estimată.
În privința primei unitati, oprit deja din cauza nivelului scăzut al fluviului, Urjan spune că repornirea depinde exclusiv de evoluția debitului Dunării. Reactorul numărul 1 va fi redeschis atunci când avem o creștere de nivel, o creștere de debit pe Dunăre, care se traduce în creștere de nivel la intrarea în bazinul de aspirație. Centrala nucleară de la Cernavodă nu este în niciun pericol. Funcționăm în regim normal, iar prioritatea noastră este securitatea nucleară, protecția angajaților, a populației și a mediului.
În privința repornirii reactorului 1, directorul Centralei Nuclearelectrice a precizat că nu există o estimare exactă.