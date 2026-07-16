Discuții cruciale pe miliardele din PNRR, la Cotroceni: președintele discută cu partidele pentru deblocarea Codului urbanismului

La Palatul Cotroceni au început, joi, noi discuții cruciale.
Președintele i-a convocat pe reprezentanții partidelor din fosta coaliție ca să discute despre codul urbanismului, una dintre cele mai importante jaloane restante din PNRR. Totul în condițiile în care sesiunea extraordinară s-ar putea amâna până pe 27 iulie din cauza blocajului politic, iar două jaloane riscî să nu mai fie adoptate. La începutul săptămânii viitoare, liderii partidelor ar putea fi convocați din nou pentru negocieri politice pentru formarea unui nou Guvern.
UPDATE Consultările de la Palatul Cotroceni au început la ora 12.00.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Liderii din eșalonul doi al partidelor din fosta coaliție participă joi la discuții la Palatul Cotroceni, convocate de președintele Nicușor Dan, având ca principală temă Codul urbanismului, unul dintre cele mai importante proiecte restante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, șeful statului își dorește ca proiectul să includă și rezultatele referendumului din Capitală, precum și alte amendamente pe care urmează să le prezinte partidelor. Formațiunile politice vor analiza propunerile înainte de a decide dacă le vor susține.
Discuțiile au loc în contextul riscului ca o parte dintre jaloanele asumate prin PNRR să nu fie adoptate până la sfârșitul lunii. Conform surselor, două proiecte sunt în pericol, printre care și reforma salarizării, un subiect controversat, contestat în forma actuală de sindicate.
Blocajul politic afectează și calendarul legislativ. Social-democrații condiționează susținerea proiectelor din PNRR de demisia lui Ilie Bolojan din funcția de premier interimar. În aceste condiții, sesiunea extraordinară a Parlamentului, în care ar urma să fie votate proiectele, ar putea fi amânată până pe 27 iulie.
Sursele menționate indică, de asemenea, faptul că la Palatul Cotroceni ar putea avea loc și vineri o nouă rundă de discuții, de această dată axată pe negocierile politice pentru formarea unui nou Guvern.