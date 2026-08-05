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Doi adolescenți, reținuți după furtul a 14 tablete dintr-o școală din Cluj. Au oprit camerele de supraveghere

Doi adolescenți, reținuți după furtul a 14 tablete dintr-o școală din Cluj. Au oprit camerele de supraveghere

Doi adolescenți, reținuți după furtul a 14 tablete dintr-o școală din Cluj. Au oprit camerele de supraveghere

Scris de Madalina Mihai Publicat: 5 aug. 2026, 17:43

Doi adolescenți, reținuți după furtul a 14 tablete dintr-o școală din Cluj. Au oprit camerele de supraveghere

Doi adolescenți sunt cercetați de polițiști după ce ar fi sustras 14 tablete dintr-o școală gimnazială din localitatea Luncani, județul Cluj. Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi dezactivat sistemul de supraveghere video înainte de a comite furtul.

Incidentul s-ar fi petrecut la începutul vacanței de vară, când suspecții ar fi profitat de faptul că unitatea de învățământ era închisă. Tabletele făceau parte din dotarea laboratorului de informatică al școlii.

Furtul a fost descoperit ulterior, iar în urma investigațiilor, polițiștii au reușit să îi identifice pe cei doi adolescenți. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au recuperat o parte dintre dispozitivele electronice dispărute.

Cei doi tineri au fost reținuți pentru furt calificat și urmează să fie prezentați în fața magistraților, cu propunerea de arestare preventivă.

Ancheta continuă pentru recuperarea tuturor bunurilor sustrase și pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a fost comis furtul.

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