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Doi bărbați au fost prinși cu droguri lângă un club din Vama Veche

Doi bărbați au fost prinși cu droguri lângă un club din Vama Veche

Doi bărbați au fost prinși cu droguri lângă un club din Vama Veche

Scris de Madalina Mihai Publicat: 28 iul. 2026, 10:55

Suspecții au recunoscut că dețin cantități suplimentare de substanțe interzise

În după-amiaza zilei de 27 iulie, un echipaj al Grupării de Jandarmi Mobile „Tomis” Constanța a identificat un grup de patru persoane cu un comportament suspect în zona unui club din stațiunea Vama Veche.

În urma legitimării și a controlului corporal, forțele de ordine au descoperit asupra a doi dintre bărbați mai multe țigarete confecționate artizanal, bănuite a conține substanțe cu efect psihoactiv.

La solicitarea jandarmilor, suspecții au recunoscut că dețin cantități suplimentare de substanțe interzise. Prin urmare, verificările au fost extinse la spațiul de cazare al acestora, unde ceilalți doi membri ai grupului au predat voluntar trei recipiente ce conțineau substanțe suspecte, aflate sub diferite forme. Totodată, în urma unei percheziții în autoturismul tinerilor, a mai fost descoperit un pliculeț autosigilant ce conținea o substanță sub formă de pulbere.

În urma acestor constatări, cei patru bărbați au fost conduși la sediul Secției de Poliție Vama Veche pentru întocmirea procesului-verbal. Atât documentele de constatare, cât și substanțele confiscate în urma acțiunii au fost înaintate autorităților competente, pentru a se continua cercetările și a se aplica măsurile legale aferente acestui caz.

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