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Doi medici, trimiși în judecată după peste 200 de fapte de abuz în serviciu. 185 de pacienți ar fi primit dispozitive de la decedați
Doi medici, trimiși în judecată după peste 200 de fapte de abuz în serviciu. 185 de pacienți ar fi primit dispozitive de la decedați
Al doilea medic este acuzat că a furnizat dispozitivele
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