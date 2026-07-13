Doliu uriaș în cultura română! A murit Radu Băieșu, muzeograf, regizor și scriitor

Potrivit colegilor săi, Băieșu a rămas implicat în viața teatrală până în ultimii ani
Potrivit mesajului transmis de reprezentanții MNLR, Radu Băieșu și-a construit un parcurs profesional remarcabil la intersecția dintre teatru, televiziune și literatură. Regizor de teatru prin formație, acesta a semnat scenarii pentru seriale de televiziune, inclusiv episoade ale primului sitcom românesc, numeroase scheciuri și emisiuni de divertisment, un scenariu de film, piese de teatru și volumul „Bucătăria chineză pe înțelesul românului”, publicat la Editura Semne.
Activitatea sa jurnalistică și editorială a fost, de asemenea, una bogată. De-a lungul carierei, a colaborat cu publicații literare, unde a publicat traduceri din autori anglo-saxoni și francezi, articole, cronici de teatru și film, interviuri și eseuri.
În cadrul Muzeului Național al Literaturii Române, după o perioadă îndelungată în care a activat ca editor al Editurii Muzeul Literaturii Române, Radu Băieșu s-a dedicat activității de muzeograf, contribuind la valorificarea și promovarea patrimoniului literar.
Potrivit colegilor săi, Băieșu a rămas implicat în viața teatrală până în ultimii ani. Cel mai recent spectacol regizat de acesta, comedia „Refacerea vieții”, a fost prezentat în cadrul Festivalului Umorului „Băieșu – Omul din Buzău”, ediția 2024. Totodată, la 27 martie 2025, și-a lansat la Muzeul Național al Literaturii Române cel mai recent volum, „Inundația. Teatru”, apărut la Editura Tracus Arte.
În mesajul de adio, reprezentanții MNLR subliniază că Radu Băieșu va rămâne în memoria colegilor drept „un profesionist discret, generos și dedicat, un om care a pus întotdeauna cultura și creația înaintea propriei persoane”.
„Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au mai transmis reprezentanții muzeului.