Actualitate· 1 min citire

Doliu uriaș în lumea filmului. A murit "doamna cu porumbei" din "Singur acasă"

Doliu uriaș în lumea filmului. A murit "doamna cu porumbei" din "Singur acasă"

Doliu uriaș în lumea filmului. A murit "doamna cu porumbei" din "Singur acasă"

Scris de Madalina Mihai Publicat: 17 iul. 2026, 17:33

Actrița irlandeză Brenda Fricker, cunoscută internațional drept doamna cu porumbei din „Singur acasă 2”, a încetat din viață la vârsta de 81 de ani. De-a lungul unei cariere prodigioase, actrița a fost recompensată și cu un premiu Oscar.

Actrița irlandeză Brenda Fricker, cunoscută internațional drept doamna cu porumbei din „Singur acasă 2”, a încetat din viață la vârsta de 81 de ani. De-a lungul unei cariere prodigioase, actrița a fost recompensată și cu un premiu Oscar.

Fricker a devenit celebră la nivel mondial pentru interpretările sale profunde și pentru prezența distinctă în filme și seriale TV, scrie BBC.

În 1990, Brenda Fricker a primit Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol secundar, după ce a jucat mama personajului interpretat de Daniel Day‑Lewis în drama „Piciorul meu stâng”.

Apariția care a făcut‑o celebră în întreaga lume este cea a bătrânei cu porumbei din filmul „Singur Acasă 2”, un rol devenit iconic pentru generații întregi de spectatori.

Agentul ei a transmis că „nu vom mai vedea pe nimeni ca ea”, subliniind impactul uriaș pe care actrița l-a avut asupra fanilor și industriei cinematografice. Fricker a fost apreciată pentru sensibilitatea rolurilor și pentru modul în care transforma fiecare apariție într-un moment memorabil.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cubsingur acasafilmmoartesigur ros

Urmărește știrile Tabu și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe